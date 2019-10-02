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Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a danışman olarak görevlendirildi

Politika 02.10.2019, 21:18 02.10.2019, 21:24
Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan 'Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Şahin, Akdoğan'ı tebrik ederek, AK Parti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

#AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan #Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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