Yalçın, Barış Pınarı Harekâtı hakkında yazılı açıklama yaptı

Barış Pınarı Harekâtı; gerek bütün vatandaşlarımızın selamet, huzur ve güvenliği; gerekse başta Arap, Kürt ve Türkmenler olmak üzere Suriye vatandaşı kardeşlerimizin kendi topraklarında hürriyet, esenlik ve sükûn içinde hayat sürmesinin temini açısından büyük önem arz etmektedir.

Harekât; Türkiye topraklarında PKK, Suriye'de PYD-YPG ve türevleri olarak faaliyet gösteren bölücü terör örgütüyle bir başka taşeron terör teşekkülü olan DEAŞ’ın emperyalist odakların güdümünde sürdürdükleri işgal, kıyım ve zulme son vermeyi hedeflemektedir.

Barış Pınarı Harekâtı; bin yıldır etle tırnak gibi kaynaşarak Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası hâline gelen Kürt kökenli vatandaşlarımızın, bölücü terör örgütü PKK’nın tasallut ve zulmünden sonsuza kadar kurtarılması amacıyla aman vermeden sürdürülen terörle mücadelenin zirve safhalarından biridir.

- Barış Pınarı Harekatı’nın başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız

Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen Barış Pınarı Harekatı’nın başarısı için, bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız.

Dualarımız, ilham ve kudretini ecdadından alan şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimizin muvaffakiyet ve zaferi içindir.

Barış Pınarı Harekâtı aleyhinde yurt içinde ve dışında kara propagandalar ve yıpratma kampanyaları başlatılmış; Türkiye’nin bu haklı, meşru ve yerinde adımı sosyal medyada da manipülatif ve spekülatif paylaşımlarla hedef alınmıştır.

Aziz milletimiz, sadece Türk toplumunu değil; bölgeyi ve bölgede yaşayan bütün toplulukları kalıcı barış ve huzur iklimine kavuşturmak için başlatılan harekât hakkında “işgal, Kürtlere yönelik kıyım” gibi aslı astarı olmayan kötü niyetli kampanya ve propagandalarla olumsuz algı yaratma çabalarını boşa çıkaracaktır.

PKK/YPG’nin; Kürt kökenli vatandaşlarımızı da Irak ve Suriye’deki Kürtleri de asla temsil etmediğinin bilincinde olan milletimiz, onlarla bölücü terör örgütü PKK-YPG militanları arasındaki hayati farkı titizlikle gözetecektir.

Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz de sadece terör örgütlerini yok etmek üzere sürdürdüğü harekât sırasında sivillerin ve masum insanların zarar görmemesi için azami dikkati göstermektedir.

Harekâtın bir an önce başlayacağı günü hürriyet ve bağımsızlık bayramını bekler gibi gözleyen Suriyeli Arap ve Kürt aşiretleri de Türk ordusunun yanında yer almış, Türkiye’nin bu devasa meşru hamlesini en güçlü surette desteklemiştir.

Dolayısıyla sosyal medyada ve yabancı basında Türkiye ile Barış Pınarı Harekâtı aleyhinde yürütülen karalama kampanyaları akim kalmaya, başarısızlığa uğramaya mahkûmdur.

Bu konuda MHP’nin bütün teşkilat mensupları teyakkuz hâlinde, camiamız da ayaktadır.

Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün sarsılmaz müdafi, egemenlik haklarımızın gönüllü bekçisi olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket, bin yılda karılan toplumsal hamurun mayasını bozmak üzere uzanan kirli elleri kırma kararlılığından bir an bile gaflete düşmeyecektir.

Şanlı ordumuzun ve kahraman Mehmetçiğimizin, -tıpkı ecdadımızın uzak geçmişte ve yakın tarihte yazdığı sayısız destan gibi- görevini göz kamaştıran ve düşmanlarımızı kıskandıran bir kudretle yerine getireceğine şüphe yoktur.