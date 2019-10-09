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Yargı paketi TBMM Genel Kurulunda
- Genel Kurul, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak için çalışacak
Politika 09.10.2019, 19:07
TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, bu hafta Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan, "yargı paketi" olarak adlandırılan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak için çalışacak.
Kabul edilen öneriyle, Genel Kurul, bugün ve yarın yargı paketini görüşecek. Eğer teklif yasalaşmazsa, Genel Kurul, çalışma günü dışında, 11 Ekim Cuma günü de mesai yapacak.
Önergenin kabulünün ardından teklif, "temel kanun" olarak görüşülmeye başlandı.
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