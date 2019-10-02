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Yargı reformu teklifi komisyonunda
- Teklifin görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonunda başlandı
Politika 02.10.2019, 16:18
TBMM (AA) - Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine, TBMM Adalet Komisyonunda başlandı.
Adalet Komisyonu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Başkanlığında toplandı.
Komisyon Başkanı Köylü, bugün kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme yapacaklarını, maddelerine ise haftaya geçeceklerini söyledi.
İmza sahibi milletvekilleri, kanun teklifi hakkında komisyona bilgi veriyor.
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