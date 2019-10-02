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Yargı reformu teklifi komisyonunda

- Teklifin görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonunda başlandı

Politika 02.10.2019, 16:18
Yargı reformu teklifi komisyonunda

TBMM (AA) - Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine, TBMM Adalet Komisyonunda başlandı.

Adalet Komisyonu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, AK Parti milletvekillerince hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ele alınıyor.

Komisyon Başkanı Köylü, bugün kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme yapacaklarını, maddelerine ise haftaya geçeceklerini söyledi.

İmza sahibi milletvekilleri, kanun teklifi hakkında komisyona bilgi veriyor.

#Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü #Yargı reformunun ilk paketi Adalet Komisyonunda
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