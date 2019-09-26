TBMM (AA) - ADEM BALTA- İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yargı reformuyla ilgili AK Parti'nin hazırladığı paketin kamuoyunun beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Toplum daha fazlasını istiyor. Türkiye'de adaletin zedelenmesinin asıl gerekçeleri bu pakette yok. Öncelikle adalet duygusunun zedelenmesine neden olan uygulamaları ortadan kaldırmak gerekiyor." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti'nin Mecliste grubu bulunan partilere sunduğu yargı paketi taslağına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu, yargı paketi taslağını hukukçu milletvekilleri ile değerlendirdiklerini ve itirazlarını AK Parti'li yetkililere ilettiklerini belirtti.

Müsavat Dervişoğlu, taslağın Pasaport Kanunu, Avukatlık Kanunu, HSK Kanunu, Terörle Mücadele ve TCK başta olmak üzere, birçok konuda değişiklikler öngördüğünü anımsattı.

Türkiye'de adalet duygusunun zedelenmesinin en önemli nedenlerinden birinin HSK'nin kuruluşu ve yapısıyla ilgili olumsuzlukların olduğunu ileri süren Dervişoğlu, "Ancak taslakta HSK'deki olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir düzenleme yok. HSK'nin yapısının düzenlenmesi gerekir. Bir toplumda adalet duygusu zedelenirse zedelenmeyen kurum kalmaz. Türkiye'de adalete olan güven her geçen gün biraz daha aşınıyor, buna karşı tedbirler alınması lazım." diye konuştu.

Yargı paketi taslağında Pasaport Kanunu'ndaki düzenlemede geçen 'iltisak' kavramına da itiraz ettiklerini anlatan Dervişoğlu, "Bu kavramın hukuki bir kavram olmadığını, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında hayata girdiğini" söyledi.

"İltisak" kavramının muğlak bir ifade olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bu tanım idari organlara keyfi davranma imkanı veriyor. Kanun keyfiliği ortadan kaldırmak için konur. Mahkeme kararı üzerinde herhangi bir irade tanınamaz. Yani yargılanıp beraat etmiş ve pasaport almaya hak kazanmış bir insanın bu hakkını, idari mekanizma 'iltisak' gibi bir muğlak ifadenin arkasına saklanarak gasbedemez. Ayrıca 'iltisak' gerekçesiyle daha önce birçok karar alındı ve şimdi 'iltisak' kavramını kanun maddesine alarak geçmişte aldıkları kararları meşrulaştırmak istiyorlar. Bu nedenle taslaktaki 'iltisak' kavramına itiraz ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

- "Avukatlık sınavını kazanamayanlar yardımcı avukat olsun"

Avukatlık mesleği için getirilen sınava ilişkin de itirazları bulunduğunu, Türkiye'de 120 binin üzerinde avukat ve 83 bin hukuk fakültesi öğrencisinin olduğunu anımsatan Müsavat Dervişoğlu, "Sınavı kazanamayanlar için avukat yardımcılığı gibi uygulamalar getirilebilir. Avukatlık sınavını kazanamayan avukatlar, atanamayan öğretmenler durumuna düşebilir." dedi.

Dervişoğlu, avukatlara yeşil pasaport verilmesine olumlu baktıklarını ancak bu haktan diğer meslek gruplarının da faydalanması gerektiğine işaret ederek, "Belli bir süreyi dolduran devlet memuruna, iş adamlarına yeşil pasaport veriliyorsa, diğer meslek gruplarına da verilmesi gerekiyor. Basın mensupları için de bu hakkın verilmesi gerekir." önerisinde bulundu.

Geçmiş dönemlerde kısmi af kararlarının çıktığını, daha sonra bu kısmi affın genel affa dönüştüğünü hatırlatan Dervişoğlu, şimdi de toplumda bir af beklentisinin olduğunu ancak bu beklentiyi karşılayacak bir düzenlemenin yapılmadığını kaydetti.

Türk milletinin kabul etmeyeceği bir affa karşı olduklarını kaydeden Dervişoğlu, "Terör suçluları, kadına karşı işlenen suçlar, ırza tasallut, uyuşturucu tacirlerini kapsayacak bir affı destekleyemeyiz. Toplumun sosyal nizamına zarar veren suçları affederseniz o suçların yeniden işlenmesine neden olursunuz. Eğer kader kurbanlarının beklentilerine bir düzenleme yapılacaksa biz İYİ Parti olarak doğru bir pencereden yaklaşır ve ona göre hareket ederiz." değerlendirmesini yaptı.