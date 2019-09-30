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"Yargı Strateji Belgesi’nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı’na sunuyoruz’’
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi’nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı’na sunuyoruz’’ dedi.
Politika 30.09.2019, 13:54 30.09.2019, 14:03
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi’nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı’na sunuyoruz’’ dedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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