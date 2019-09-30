Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketi Mecliste

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Teklifi vermeden önce muhalefet partilerini ziyaret ettik, dinledik, onların kanaatlerini de aldık. Toplumun ihtiyaçlarını olabildiğince karşılayacak bir düzenleme hazırladığımız inancındayız"." dedi.

Muş, kanun teklifinin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Kamuoyunda merakla beklenen Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildiren Muş, "Bundan sonra Yargı Strateji Belgesi çerçevesinde farklı paketleri de Meclis Başkanlığına sunmuş olacağız. Bugün 39 maddeden oluşan ilk teklif verilmiş oluyor." diye konuştu.

Kanun teklifindeki öne çıkan düzenlemeleri aktaran Muş, istinaf mahkemelerinde kesinleşen ve ifade özgürlüğüne temas eden suçlara Yargıtay yolunun açılacağını belirtti. Muş, düzenlemeyle içtihat birlikteliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İnternette bazı sitelerin yasaklanması, kısıtlanması, erişime engellenmesi gibi uygulamaları hatırlatan Muş, "Burada da internet sitesinin tamamına yönelik değil, o içeriğin kısıtlanmasını getiriyoruz. Yani site açık kalabilir ama yalnızca suç unsuru ya da şikayet konusu olan unsur erişeme engellenecektir. İnternet sitesinin tamamının kapatılmasının önüne geçmiş olacağız." dedi.

- Ceza sistemine iki yeni yargılama usulü

Teklifle ceza adalet sistemine iki yeni yargılama usulü getireceklerine dikkati çeken Muş, şöyle konuştu:

"Seri mahkeme usulü yani cumhuriyet savcısıyla şüphelinin anlaşması. Bu, dünyada ABD'den Avrupa'daki pek çok ülkeye kadar olan bir uygulama. Bunu ceza ve adalet sistemimize getiriyoruz. Aynı şekilde belli bir yıla kadar olan suçlarda 'basit yargılama' yani 'duruşmasız yargılama' usulünü de Türk hukuk sistemine getirmiş olacağız. Kamuoyunda belli tartışmalar oluşturan uzun tutukluluk süreleriyle ilgili de bu tutukluluk sürelerini bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıp soruşturma aşamasına kadar belli bir zaman dilimi koyup bu süre içerisinde iddianamenin hazırlanmasını, eğer bu süreç içerisinde bunlar yapılmamışsa gözaltına alınanın ya da tutuklu olanın serbest bırakılmasını öngören bir düzenleme."

Teklifle mağdur haklarını güçlendireceklerini vurgulayan Muş, "Bu kanun teklifiyle adli görüşme odaları ve çocuk izleme merkezlerinin faaliyete geçmesini gündemimize alıyoruz. Amacımız çocukları mahkemelerin koridorlarından korumak ve mümkünse bir defada bunların ifadesini alıp bir daha bu çocukların bu tip bir yargılama süreci içerisinde, onların hem ruhsal hem de gelişmesine olumsuz etkileri olabilecek süreçleri minimize etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

- Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

Muş, düzenlemeyle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı getirileceğini bildirerek, "Bundan sonra hukuk fakültelerinden mezun olanlar, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na girecekler. Bu sınavdan en az 70 puan almak zorundalar. Hakim, avukat, savcı, noter olmak isteyenler 70 aldıktan sonra diğer kurallara göre adım atacaklar." dedi.

Türkiye Adalet Akademisinin kurulmasıyla hakim ve savcı adaylarının mülakatlarını yapan kurulun tabanını genişleteceklerini ifade eden Muş, daha geniş bir mülakat kurulu oluşturulacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, teklifle avukatların uzunca bir süredir beklediği ve kamuoyunda tartışılan, kıdemi en az 15 yıl olan avukatlara yeşil pasaport alma hakkı getirileceğini dile getirdi.

Kanun teklifinde, olağanüstü hal döneminde (OHAL) el konulan pasaportların belirli kurallar çerçevesinde vatandaşlara iade edilmesine ilişkin bir düzenlemenin de yer aldığını anlatan Muş, "Kanun teklifi ülkemize, memleketimize hayırlı olsun. TBMM uygun bulur, onaylarsa teklif yürürlüğe girecektir. Bundan sonra takdir TBMM'deki komisyonların ve TBMM Genel Kurulunundur." şeklinde konuştu.

- "Muhalefetin teklifin içeriğiyle ilgili ciddi eleştirisi yok"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Muş, "CHP ile ikinci bir görüşmeniz daha olacaktı, gerçekleşti mi?" sorusu üzerine, "Teklifi verdikten sonra bir görüşmemiz oldu. O görüşmeden sonra bir görüşmemiz daha olmadı." dedi.

Muhalefet partilerinin teklifin içeriğine ilişkin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Muş, "Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin teklifin içeriğiyle alakalı çok ciddi eleştirileri yok. Olumlu bir paket, Türkiye'de hukuk sistemiyle alakalı atılmış önemli bir paket. Belli başlı bazı eleştiriler, teklifler vardı. Teklif içinde onlarla alakalı belli başlı bazı düzenlemeler yaptık." sözlerini sarfetti.

Pasaportların iadesine ilişkin İçişleri Bakanlığının onayının gerektiği hatırlatılarak, "Teklifte bu korunuyor mu?" sorusuna Muş, "Bu, teklifimizde bulunuyor. El konulan pasaportların belli kademelendirilmesi var. OHAL sürecinde el konulanlar var, Pasaport Kanunu'na dayalı olarak el konulanlar var, dolayısıyla yalnızca mahkeme kararıyla bunların iade edilmesinin yanında bir de İçişleri Bakanlığının tekrar inceleme yapmasıyla bunlar mümkün olabilecek. Belirli kriterler dediğim unsurlar bunları içeriyor." cevabını verdi.

- "Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenleme"

"Komisyonda muhalefetin talepleri doğrultusunda bir değişiklik olacak mı?" sorusu üzerine Muş, "Komisyonun kendi çalışma usul ve prensipleri vardır. Teklifin orada değerlendirilmesi komisyon üyelerine aittir. Teklifi vermeden önce muhalefet partilerini ziyaret ettik, dinledik, onların kanaatlerini de aldık. Olabildiğince toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenleme hazırladığımız inancındayız." diye konuştu.

Mehmet Muş, "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın yürürlüğü nasıl olacak? Bu yıl hukuk fakültelerine girenler buna dahil olacaklar mı?" sorusuna, "Bu yıl hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak, gelecek seneden itibaren kayıt yaptıranlar Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na tabi olacaklar. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, şu an itibarıyla kayıtlı olanlar değil, yeni kayıt yaptıranlar için uygulamaya konulacak." karşılığını verdi.

"Ceza İnfaz Yasası'nda bir değişikliğin gündeme gelmesi bekleniyordu? Zamanlama var mı?" sorusu üzerine Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi.



