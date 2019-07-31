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YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

Politika 31.07.2019, 17:51
YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi ve atama dosyalarının ele alınacağı toplantıya, YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri toplantı öncesinde ise Anıtkabir’i ziyaret edecek.

(İlker Turak/İHA)
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