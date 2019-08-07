YOİKK, Fuat Oktay başkanlığında toplanacak

YATIRIM Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Perşembe günü toplanacak.

Yatırımlarla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan YOİKK üyesi bakanlar ve özel sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 14.00’de başlayacak. Toplantıda, çalışma hayatı, vergi, finansman ve teşvikler, yatırım yeri, çevre ve imar izinleri, Ar-Ge, katma değerli üretim ve sertifikasyon, ticaret, enerji ve madencilik, yatırım ortamı çerçeve konular ve altyapı olmak üzere 8 farklı çalışma grubunda YOİKK üyesi STK'lar ve Bakanlıklarca yapılan öneriler ele alınarak bir eylem planına karar verilecek. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, yeni yapısıyla ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 25 Nisan’da yapmıştı.