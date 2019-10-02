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Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı.

Politika 02.10.2019, 13:50 02.10.2019, 14:13
Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Yüksek İstişare Kurulu #politika #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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