"Zamanı geçmiş 63 bin aşıyı çocuklarımıza yaptık"
- CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal: - "Ülkemizde ciddi bir aşı sorunu var. Zamanı geçmiş 63 bin aşıyı çocuklarımıza yaptık ama ses yok"
TBMM (AA) - CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Ülkemizde ciddi bir aşı sorunu var. Zamanı geçmiş 63 bin aşıyı çocuklarımıza yaptık ama ses yok." iddiasında bulundu.
Ünsal, bazı CHP milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık sektörüne ve şehir hastanelerine ilişkin eleştirilerde bulundu.
AK Parti'nin şehir hastaneleriyle sağlık sistemini tamamen bitirdiğini, söz konusu tesislerle kamu zararı yaratıldığını öne süren Ünsal, bu hastanelerde tıbbi eksiklik, yönetimsel kriz, tasarım hataları ve personel sorunları yaşandığını savundu.
Ünsal, bu tesislerde tıbbi ekipmana ulaşmada sorunlar yaşandığını da iddia ederek, "Bilkent Şehir Hastanesinde 5 hastane buluştu. Tam bir rezalet. Bu hastaneler Kanada'da da denendi. Bunlar, nüfusu 1 milyonun altında olan yerlerde kullanışlı. Ama Ankara, İstanbul'da ulaşılabilirlik ortadan kalktığı için değil." diye konuştu.
Bu hastanelere sunulan hasta garantisinin hizmet kalitesini çok düşürdüğünü ileri süren Ünsal, öte yandan kapatılan hastanelerdeki ekipmanların da şehir hastanelerine taşındığını iddia etti.
Ünsal, "Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 10 gün önce ciddi enfeksiyon sıkıntısı yaşandı. 630 şehir hastanesi personelini, büyük ve çocuk acilde kollarında serumlarla gördüm. Personel bunlar, hasta değil. Devletin düştüğü durumu görün." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de aşı konusunda ciddi sorunlar yaşandığını da öne süren Ünsal, "Ülkemizde ciddi bir aşı soru var. Zamanı geçmiş 63 bin aşıyı çocuklarımıza yaptık ama ses yok." iddiasında bulundu.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:46
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2