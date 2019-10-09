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"Zamanı geçmiş 63 bin aşıyı çocuklarımıza yaptık"

- CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal: - "Ülkemizde ciddi bir aşı sorunu var. Zamanı geçmiş 63 bin aşıyı çocuklarımıza yaptık ama ses yok"

Politika 09.10.2019, 17:43
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TBMM (AA) - CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Ülkemizde ciddi bir aşı sorunu var. Zamanı geçmiş 63 bin aşıyı çocuklarımıza yaptık ama ses yok." iddiasında bulundu.

Ünsal, bazı CHP milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık sektörüne ve şehir hastanelerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

AK Parti'nin şehir hastaneleriyle sağlık sistemini tamamen bitirdiğini, söz konusu tesislerle kamu zararı yaratıldığını öne süren Ünsal, bu hastanelerde tıbbi eksiklik, yönetimsel kriz, tasarım hataları ve personel sorunları yaşandığını savundu.

Ünsal, bu tesislerde tıbbi ekipmana ulaşmada sorunlar yaşandığını da iddia ederek, "Bilkent Şehir Hastanesinde 5 hastane buluştu. Tam bir rezalet. Bu hastaneler Kanada'da da denendi. Bunlar, nüfusu 1 milyonun altında olan yerlerde kullanışlı. Ama Ankara, İstanbul'da ulaşılabilirlik ortadan kalktığı için değil." diye konuştu.

Ünsal, Bilkent Şehir Hastanesinde dolaşan golf arabalarından birinin hasta sedyesine çarptığını gördüğünü de söyledi.

Bu hastanelere sunulan hasta garantisinin hizmet kalitesini çok düşürdüğünü ileri süren Ünsal, öte yandan kapatılan hastanelerdeki ekipmanların da şehir hastanelerine taşındığını iddia etti.

Ünsal, "Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 10 gün önce ciddi enfeksiyon sıkıntısı yaşandı. 630 şehir hastanesi personelini, büyük ve çocuk acilde kollarında serumlarla gördüm. Personel bunlar, hasta değil. Devletin düştüğü durumu görün." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de aşı konusunda ciddi sorunlar yaşandığını da öne süren Ünsal, "Ülkemizde ciddi bir aşı soru var. Zamanı geçmiş 63 bin aşıyı çocuklarımıza yaptık ama ses yok." iddiasında bulundu.


#aşı #CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal #şehir hastaneleri
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