Pota Çalışmaları Ulusal Basında Yer Buluyor

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezinin yürüttüğü Şehrin tarihi kültürel değerlerinin bilinirliğini artırma çalışmaları sonucu Polatlı, TRT Haber, Ntv, Türkiyem Tv gibi kanalların Haber bültenlerinde da yer alıyor.

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın belirlediği hedefler doğrultusunda birimlerinde tanıtım çalışmaları yürüttüklerini belirten POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç, Polatlı’nın 2 ayrı önemli değeri Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve yüzün üzerinde tümülüsüyle Frig Medeniyetinin Başkenti Gordion’un Ankara ve çevre yerlerden gelen insanların yoğun ziyaret yerleri arasında yer aldığını söyledi.

Milli Mücadelenin yüzüncü yılında Cumhuriyete giden yolu açan Sakarya Zaferinin Polatlı topraklarında yaşandığını belirten Kadim Koç, ‘’ Bu dönem Polatlı için çok daha önemli, Milli mücadelenin yüzüncü yılına denk gelen bir dönem. Bu dönemde Polatlı iyi projelerle, gerçekleştireceği çalışmalarla Türkiye’ye ve tüm dünyaya kendini tanıtabilir. Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi olarak bunun bilincinde olarak son 7 gün içerisinde 3 tane televizyonda ve onlarca internet haber sitelerinde etkinliklerimizle yer aldık; Polatlı’nın tanıtımına önemli katkı sunduk.’’ Dedi.

Ankara Ticaret Odasının ‘’Duatepe, Yeniden Diriliş’’ programıyla Sakarya Zaferi Anıtı, Sakarya Şehitliği, Duatepe ve Gordion’u Ankara’dan gelen öğrencilere gezdirdiğini bu etkinliğin görsel, yerel ve internet basınında geniş yer bulduğunu vurgulayan Koç, ‘’Belediye Başkanımız Mürsel Yıldızkaya’nın ilk döneminde başlattığı tanıtım projelerini devam ettireceğiz ve yenilerini ekleyeceğiz. ’Duatepe, Yeniden Diriliş’ programı ilktir. Tanıtım çalışmalarımız artarak devam edecek. ’’ diye konuştu.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleri, İl, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile PTO Başkanı Ulvi Sakarya’ya özel ilgisi nedeniyle teşekkür eden Kadim Koç, TRT Haber Muhabiri Yazar Cevdet Cantürk’ün ekibiyle Duatepe, Basrikale Tepe ve Sakarya Anıtıyla Şehitliğinde çekimler, röportajlar yaptığını, Türkiyem Tv’de Gizlenenin Peşinde programına Taner Topçu’nun 2 saatlik canlı yayınla kendisini konuk aldığını sözlerine ekledi.