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Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, 6 yıldır Mamak halkını kültür, sanat, sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor

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Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, 6 yıldır Mamak halkını kültür, sanat, sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor
Mamak Belediyesi tarafından Ankara’ya kazandırılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, açıldığı günden bu yana birçok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yaptı.

6 yıldır Mamak halkını kültür, sanat, sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturan merkez, bugüne kadar 221 etkinliğe ev sahipliği yaparken yaklaşık 2 yüz bin kişiyi misafir etti. Belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere verdikleri önemi belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kültür ve sanat adına marka haline gelen kongre merkezimizde etkinliklerimiz artarak devam edecektir” dedi.

 

Tiyatrodan halk danslarına

Modern mimarisiyle Ankara’nın en aktif kullanılan kongre merkezlerinden biri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi aralarında Nihat Hatipoğlu gibi ünlü ilahiyatçıların yanı sıra edebiyat dünyasının ünlü isimlerini de ağırladı. Merkez kapılarını açtığından bu yana okul programlarından kongrelere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, eğitim seminerlerinden halk danslarına birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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