PROTESTO SIRASI HANGİ ÜLKEDE?

Ergün Aydoğan

Aman istikrar bozulmasın! İktidar değişirse istikrar bozulur; döviz, faiz yükselir, borsa düşer, alacaklarını alamazsın, borçlarını ödeyemezsin! İktidar devam etsin, istikrar sürsün; aman istikrar bozulmasın!

Hele siz şu kardeşinizi bir seçin bakın bakalım bu faizle, dövizle nasıl mücadele edilirmiş görün…

Tamam, halk o kardeşini (Erdoğan’ı) tekrar seçti, iktidar aynen devam ediyor ama Türkiye tarihin en ağır kriziyle karşı karşıya.

Döviz bir türlü durdurulamıyor, yükseldikçe yükseliyor; geçte olsa alınan tedbirler bir türlü çare olmuyor (geç kalan tedbir, tedbir değildir). Uzak hedef gibi görünen, ABD çevrelerinin bile ‘biz dolar 7TL olacak demedik’ açıklamalarına rağmen, dolar bir ara 7,15’ler, Euro 8,15’lere kadar çıktı. Bütün janjanlı toplantılara, süslü laflara rağmen bir türlü düşmüyor. Piyasalar tedirgin, durgun… ödemeler tıkanmış… büyük firmalar borç yapılandırması için kuyruğa girmiş…

Çare, yastık altındaki döviz, altın ne varsa bozdurun! Niye? ABD bize ekonomik savaş ilan etti! Bu yaşananlar suni, gelip geçici! Biz her savaştan galip çıktık evelallah bu savaştan da galip çıkacağız; bize savaş ilan edenlere dersini vereceğiz! Onların doları varsa bizim de; hakkımız, halkımız ve Allahımız var!

Bunlar olunca krizden etkilenmez miyiz?

E var. Onlarında hakkı, halkı, Allahı var.

Bugüne kadar işbirliği içinde olunan dışgüçler Türkiye’nin ‘Ezanını, bayrağını’ fark etmemişler, şimdi bu saldırılar ‘Ezan ve bayrağa’ karşı yapılan saldırılarmış!

Sizin hiç yanlışınız yok, siz zamanında alınması gereken bütün tedbirleri aldınız, yapılması gereken; yapısal reformları yaptınız da buna rağmen mi bu kriz ortaya çıktı? Siz her şeyi doğru yapmanıza rağmen birileri size düşman olduğu için mi bu kriz çıktı?

Peki mücadele nasıl olacak? ABD mallarını protesto ederek, ellerdeki İphone’leri balyozlarla kırarak mı? Daha önce de birçok ülke protesto edildi, meydanlarda bayrakları yakıldı, malları parçalandı, komediye varan görüntüler yaşandı portakallar bıçaklandı. Aynen şimdi İphone’lerin balyozlarla parçalanması gibi! Daha önce mallarını parçaladığımız, meydanlarda bayraklarını yaktığımız ülkelerle şuan iyi dostluk içindeyiz. Bir zamanlar stratejik ortak olduğumuz ABD ile de bir süre sonra ilişkiler düzelir. Hiçbir ülke ile sonsuza kadar dost veya düşmanlık sürmez; ülkelerin dostluk ilişkileri karşılıklı çıkarları üzerinedir. Yaşanan bu aşırı gerginlikte bir süre sonra normale dönebilir. O nedenle gösterilen tepkilerinde rasyonel olmasında fayda var.

Vatandaşlar binlerce TL ödediği telefonlarını kırarken THY’den yaptırımlara katılacağı açıklaması geldi acaba THY’de elinde bulunan 167 adet Boeing uçağını kullanım dışı mı bırakacak. Yoksa ibreti alem için meydanda yakacak mı, ne yapacak? Veya anlaşması yapılmış, önümüzdeki günlerde teslim edilecek B787-9 tipi 30 yolcu uçağın alımından vazmı geçecek? Peki protestocular uçakla seyahat edeceği zaman bineceği uçağın hangi ülkeye ait olduğuna bakacak, ABD’ye ait ise seyahat etmekten vazgeçecek mi?

Boeing olmazsa, Airbus alırız, ona bineriz öyle mi?

Airbus’ta; 1970 yılında Fransız-Alman ortaklığı olarak kurulmuş şu anda Almanya, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve Hollanda ortaklığından oluşmaktadır. İyi de kısa süre önce bu ülkelerin çoğu ile kavgalı idik! Her birisine yine meydan okuyorduk; Ey Macron diyorduk! Hollanda dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türk konsolosluğa girişine izin vermiyordu.

Onların İphone’si varsa öbür tarafta Samsung varmış! E bu Samsung’ta bizim değil; Güney Kore’nin, onu da dövizle alıyoruz.

Türkiye ne zaman sıkışsa bir Katar efsanesi ortaya çıkıyor. Bazen uçaklarla dolar geldiği, ihtiyaç miktarı kadar doların Katar’lılar tarafından ülkeye sokulduğu iddia ediliyor. Şimdi yine bir Katar efsanesi… Bu sefer Katar şeyhi Hazine ve Maliye Bakanı damat Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yemekler yeniyor, çaylar içiliyor fotoğraflar veriliyor. Neymiş Katar 15 milyar dolarlık ‘doğrudan’ yatırım yapacakmış! Dikkat edin portföy yatırımı değil ‘doğrudan’ yatırım. Yani üretime direk katkı yapacak, istihdam yaratacak bir yatırım. Çok güzel sevindik, ancak bu doğrudan yatırımı hangi sektöre, nereye, ne zaman yapacak? Ve bunlar açıklanmadığı için bu sözlerin döviz üzerinde pekte etkisi olmadı.

Bir süre sonra ABD ile ilişkiler normalleşir yine stratejik ortaklıklar kurulur olan vatandaşların kırılan telefonlarına olur. Bu arada vatandaşı ABD’yi protesto etmeye davet eden yönetenlerin ve yakınlarının ABD bankalarında mevduatı var mı veya ABD’de gayrimenkul yatırımları var mıdır? Varsa bunlarla ilgi düşünceleri nedir, ABD’de bulunan gayrimenkuller satılacak mı?

Acaba protesto edilecek sıradaki ülke hangisi?