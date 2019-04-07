PTT Kpss'siz Personel Alımı 2019 Şartları

PTT 2019 KPPS Şartı Olmadan Personel Alımı Şartları

PTT personel alımlarının KPSS şartı olmadan gerçekleşmesi vatandaşların bu alımlara yoğun ilgi göstermesine sebep olmaktadır.

Personel ihtiyacını kendi yapmış olduğu yazılı ve sözlü sınavlarla karşılamayı amaçlayan PTT, 2023 hedefleri doğrultusunda eksik olan pozisyonlarda değerlendirilmek üzere 60.000 olan açığı kapatmayı hedeflemektedir.

2018 yılında 5.000 kişi istihdam eden PTT, çalışan sayısının 45.000’e ulaşmasıyla ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını yapılacak alımlarla karşılamayı amaçlamaktadır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre 2018 yılında yapılan personel alım sınavında taşeron, teknik personel, gişe memuru, büro görevlisi gibi pozisyonlarda yazılı ve sözlü sınavda yeterli başarının sağlanamaması sebebiyle 5.000 kişilik alımın doldurulamadığı bu sebeple 2019 yılında yeni yapılacak sınavlarda başarılı olanlara yönelik personel alımlarının yapılacağı belirtilmektedir.

PTT’ye KPSS şartı olmadan personel alımı müracaatı yapabilmek için birtakım şartlar söz konusudur. Bu şartları taşıyanlar arasından yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlar ihtiyaç duyulan pozisyonlarda görevlendirilerek eksik kalan unvanlara ilişki personel alımı yapılması 2019 yılı içinde öngörülmektedir.

KPSS’ye Girmeden PTT Personeli Olabilmek İçin Aranan Şartlar

2019 yılında PTT kadrolarında meydana gelen ihtiyaçlar ve 2018 yılındaki sınav kadrolarının yeterli oranda doldurulamaması sebebiyle KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı duyurulmuştur. PTT halihazırda 45.000 personeli ile hizmet vermektedir. Fakat bu rakamın 2023 yılına kadar yapılacak alımlarla 100.000 kişiye ulaşması hedeflenmektedir. KPSS şartı olmadan PTT personel alımı başvurusu yapabilmek için;

18 yaşını doldurmuş olup 35 yaşından küçük olmak,

Kamu haklarından herhangi bir sebeple yoksun bırakılmamak,

Adli sicil kaydında yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymek,

Sağlık şartlarının yeterli olunduğuna dair sağlık kurulu raporu ile sağlam raporu almak,

Daha önce çalışılan bir kurum söz konusu ise bu kurumda disiplin cezası almamış olmak,

PTT tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak

Şeklindeki şartların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Yazılı ve sözlü sınavdan başarılı olan vatandaşlar kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunun olumlu sonuçlanması akabinde göreve başlayacaktır. Güvenlik soruşturmaları olumsuz sonuçlananların başvuruları PTT tarafından kabul edilmeyecektir.