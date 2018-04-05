PURESDER tarafından Pursaklar'da 3. Geleneksel Esnaf İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

​Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Esnafları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından üçüncüsü düzenlenen Esnaflarla İstişare Toplantısına katılan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Pursaklar’da yaptığımız her işi istişare ile gerçekleştirdik.

Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Esnafları Koruma ve Yaşatma Derneği ( PURESDER ) tarafından Saray Kültür Merkezinde düzenlenen Esnaflarla İstişare Toplantısı ’na Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, CHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Aydın, Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, PURESDER Başkan Yardımcısı Adem Oruç, dernek yöneticileri ile çok sayıda esnaf katıldı. Kaymakam İhsan Kara’nın divan başkanlığında yapılan istişare toplantısında Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Zabıta Müdürü, Gıda Tarım Müdürü,gıda, kuru yemiş, emlak, inşaat, kuaför gibi sektörlerden oluşan esnafların taleplerini dinleyip çözüm önerileri sundu.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Selçuk Çetin, bugüne kadar yapılan hizmetlerden örnekler vererek “Pursaklar’da yaptığımız her işi istişare ile gerçekleştirdik. Kafamıza göre hiçbir iş yapmadık. Göreve geldiğimizde belediyemizde personelimizin kullanacağı araçlar yok denecek kadar azdı. Şimdi ise ilçemizin her eksiğini tamamladık. Hastane ve yüzme havuzumuz da bitmek üzere. Bundan önce ilçemize hizmet eden belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi. İstişarenin önemine vurgu yapan Başkan Çetin “STK’larla, hemşerilerimizle, esnaf larımızla yaptığımız istişareler sonucu hayata geçirdiğimiz projelerle Pursaklar’ı Türkiye’nin Tebessüm Şehri haline getirdik. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kara: “Pursaklar’da sürekli yeni şeyler yapılıyor”