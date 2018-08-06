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Pursaklar Ayyıldız Spor Kompleksi'nin temeli atıldı

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Pursaklar Ayyıldız Spor Kompleksi'nin temeli atıldı
Pursaklar’daki en büyük spor tesisi yatırımlarından olan ve içerisinde spor salonları, statlar, halı sahalar, yüzme havuzu bulunan Ayyıldız Spor Kompleksi'nin temeli atıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in uzun uğraşlarla ilçeye kazandırdığı yatırımlardan biri olan Ayyıldız Spor Kompleksi ilçenin büyük bir ihtiyacına cevap verecek. Başkan Çetin’in talepleriyle önce Bakanlardan Akif Çağatay Kılıç döneminde projesi hazırlanan ve yer tahsisi yapılan kompleksin hafriyat çalışmaları Osman Aşkın Bak döneminde start verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile projelerin yapının daha da hızlanacağını belirten bakanlık kaynakları, yeni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Böylece temel atma çalışmaları başlayan 70 dönümlük arazideki dev spor tesisi kısa sürede tamamlanarak Pursaklar’ın hizmetinde olacak. Ayyıldız Mahallesinde bulunan 70 dönümlük spor kompleksi arazisinde yüklenici firmanın hafriyat çalışması tamamlandı. Hafriyat çalışmalarının ardından temeli atılan spor kompleksinin bir yılda tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.  

Çetin: “Pursaklar’ın bütün eksiklerini tamamladık”

Yaptığı çalışmalarla Pursaklar’ın ilçe olmasını sağlayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, bir ilçede olması gereken her şeyin Pursaklar’a kazandırıldığını belirterek “Yeni ilçe olduğumuz için birçok eksiğimiz vardı. Hamdolsun hepsini teker teker giderdik. En son Devlet Hastanesi ve Yüzme Havuzlarımız kalmıştı. Bunları da ilçemize kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Çünkü Tebessüm Şehri Pursaklar her şeyin en iyisine layıktır. İnşallah Ayyıldız Spor Kompleksimiz de en kısa sürede tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetinde olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Hem stat hem de olimpik yüzme havuzu bulunuyor

Pursaklar Belediyesi ilçedeki diğer kurum ve kuruluşlarla büyük bir uyum içinde çalışmalarını yürüterek gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, onları spora teşvik etmek için omuz omuza mücadele ediyor. Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi ilçe halkını spora teşvik etmek ve Pursaklar’ın isminin dünyaya duyurulması noktasında sportif yatırımlara devam ediyor. Ayyıldız Mahallesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilen 70 dönümlük arazide 1 adet 2 bin 200 kişi seyirci kapasiteli sentetik stadyum, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet çok amaçlı ‘Sporcu Fabrikası’ (10 adet spor salonu büyüklüğünde) yapılacak. ‘Sporcu Fabrikası’nın içerisinde basketbol, voleybol, hentbol, judo, taekwondo, güreş gibi faaliyetlerin yapılabileceği antrenman salonları da bulunacak. Tesis inşaatının bir yılda tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanıyor.

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