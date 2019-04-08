Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız.

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız. Hep birlikte Pursaklar’ı geleceğe taşıyacağız. Pursaklar’ı birlikte yöneteceğiz” mesajı verdi.

Başkan Yılmaz ilk günden sokağa inip vatandaşla hasbihal etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz mazbatayı ve görevi teslim alıp sokağa inerek hemşerileriyle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yılmaz “Bizler sadece seçim zamanı değil, her zaman hemşerilerimizin arasında ve yanındayız. Teveccühlerinden dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Hicret Camii’nde öğle namazını kılıp hem cami cemaati hem de cadde ve sokaktaki vatandaşlarla selamlaşıp hasbihal eden Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, seçim öncesinde oluğu gibi seçim sonrasında da halkın yanında yer aldı.

Bir taraftan hayırlı olsun ziyaretlerine gelen misafirlerini ağırlayan Başkan Yılmaz, diğer taraftan da sahada hemşeriyle bir araya gelip hasbihal ederek talepleri dinliyor. Ankara’da yüzde 73’lük rekor bir oyla seçilerek merkez ilçeler arasında birinci olan Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız. Hep birlikte Pursaklar’ı geleceğe taşıyacağız. Pursaklar’ı birlikte yöneteceğiz” mesajı verdi.