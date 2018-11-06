Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, çarşı esnafını ziyaret etmeye devam ediyor

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleriyle hemşerilerinin yanında olmaya, istişare ederek ortak akılla ilçeyi yönetmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, zabıta müdürü ile birlikte geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken; mevcut iş yerlerindeki esnafları da düzenli olarak ziyaret edip istişarelerde bulunuyor. Ziyaretler kapsamında esnafa Türk Bayrağı da hediye eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ziyaretleri değerlendirerek “Birliğimizin, beraberliğimizin simgesi olan şanlı Türk Bayrağımızı esnafımıza hediye ediyoruz. Hemşerilerimizle istişare ederek ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz, birlikte çözüm üretiyoruz” dedi.

“Pursaklar’da ortak akıl ile hareket ediyoruz”

Düzenli olarak hemşerileri ile bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, haftada en az dört gün esnaf ziyareti, sünnet ziyareti ve ev ziyaretlerinde bulunarak gönüllere dokunup istişare ediyor. Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse kahvaltılı toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor. “Derdimiz gönüllere dokunmak, hayır dua almak, hizmetlerimizle herkesi tebessüm ettirmek” diyen Başkan Selçuk Çetin, “Yeni kurulan iş yerlerimizin açılışını yapıyoruz. Programlarımız dahilinde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Birlikte istişare edip, şehrimizi ortak akılla yönetiyoruz. Bu nedenle her zaman diyoruz ki birlikte rahmet vardır diyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Rabbim işlerini kolay, kazançların bol ve helal eylesin” değerlendirmesinde bulundu.