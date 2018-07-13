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Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretlerine son hız devam ediyor

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Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretlerine son hız devam ediyor
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleriyle gönüllere dokunmaya devam ediyor. Hem mevcut hem de yeni açılan iş yerlerini ziyaret eden Başkan, esnafın derdini yerinde dinliyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, zabıta müdürü ile birlikte geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, diğer esnafları da düzenli olarak ziyaret edip dertlerini dinliyor. Ziyaretler kapsamında esnafa Türk Bayrağı da hediye eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin, esnaf kardeşlerimizin işlerini bol ve kazançlarını helal eylesin” mesajı veriyor.

Düzenli olarak hemşerileri ile bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, haftada en az dört gün esnaf ziyareti, sünnet ziyareti ve ev ziyaretlerinde bulunarak gönüllere dokunuyor. Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse kahvaltılı toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor. “Derdimiz gönüllere dokunmak, hayır dua almak” diyen Başkan Selçuk Çetin, “Programlarımız dahilinde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz ve her zaman yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Pursaklar'ın gelişmesinde esnaf kardeşimin çok büyük katkısı var. Hepsine teşekkür ediyorum. Rabbim işlerini kolay, kazançların bol ve helal eylesin” değerlendirmesinde bulundu. Pursaklar’da yüzü gülen esnaf, ilçeye yapılan hizmetlerden ve Başkan’ın sürekli esnafın yanında olmasından dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkür etti.

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