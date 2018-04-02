Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup, esnafa ruhsatla birlikte Türk Bayrağı hediye etti

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup, esnafa ruhsatla birlikte Türk Bayrağı hediye etti.

Pursaklar Belediyesi Başkanı Selçuk Çetin, zabıta müdürü ile birlikte geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla birlikte Türk bayrağı teslim etti.