Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup, esnafa ruhsatla birlikte Türk Bayrağı hediye etti

Pursaklar Belediyesi Başkanı Selçuk Çetin, zabıta müdürü ile birlikte geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla birlikte Türk bayrağı teslim etti.
Düzenli olarak hemşerileri ile bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hafta sonunda programına yeni açılan iş yerlerini ziyareti ile devam etti. Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse kahvaltılı toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor. Yeni açılan iş yerlerine Türk bayrağı ile birlikte iş yeri ruhsatı ve saat götüren Başkan, “Programlarımız dahilinde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Pursaklar'ın gelişmesinde esnaf kardeşimin çok büyük katkısı var. Biz her zaman esnafımızın yanındayız. Her fırsatta esnaf kardeşlerimle bir araya gelip muhabbet etmeye gayret gösteriyorum. Rabbim işlerini kolay, kazançların bol eylesin” değerlendirmesinde bulundu. Pursaklar’da yüzü gülen esnaf, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini belirterek Başkan Çetin’e teşekkür etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.