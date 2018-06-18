  • BIST 93.163
  • Altın 195,989
  • Dolar 4,7591
  • Euro 5,4997
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’den şehit ailelerine babalar günü ziyareti

»
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’den şehit ailelerine babalar günü ziyareti
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Pati Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile birlikte Babalar Günü’nde sürpriz yaparak şehit ailelerini ziyaret etti.

Vatan uğruna can veren şehitlerin ailelerini yalnız bırakmayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, bu Babalar Gününde de Çukurca Şehidi Yunus Yılmaz ve Mardin Şehidi Rıfat Uç’un babalarını ziyaret edip özel günlerini kutladı. Başkan Çetin’e AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık da eşlik etti.

2004 yılında Mardin’de şehit olan Rıfat Uç’un babası Ahmet Uç’u iş yerinde ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Aziz şehidimizin yokluğunu hissettirmemek için Ahmet Beyi bu anlamlı günde ziyaret edip hem bayramlarını tebrik ettik hem de hayır duasını aldık. Bizi evladının yerine kabul etti. Rabbim şehitlerimizden razı olsun” dedi. 2011’de Hakkari Çukurca’da şehit olan Yunus Yılmaz’ın babası Hasan Yılmaz’ı da ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve beraberindeki heyet, “Babalar Gününde ve bayramda aziz şehitlerimizin emanetlerini yalnız bırakmadık. Rabbim ailelere sağlıklı ömür versin. Şehitlerimizden de razı olsun” diye konuştu. Ziyaretlerden memnun kalan şehit aileleri de AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık’a ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pursaklar Devlet Hastanesi'nin elektrik, su, doğalgaz ve internet abonelikleri tamamlanarak test aşaması başladı07 Haziran 2018 Perşembe 11:28
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ilçedeki liselerde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi07 Haziran 2018 Perşembe 10:59
  • Pursaklar Belediyesi ve Türk Kızılayı’nın Tevfik İleri Pazar Alanında birlikte düzenlediği iftar programında bin 700 kişi aynı sofrayı paylaşıp oruç açtı07 Haziran 2018 Perşembe 10:17
  • Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü06 Haziran 2018 Çarşamba 10:00
  • Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri meslekleri tanıma dersinde önlüklerini ve şapkalarını giyip minik aşçı oldu05 Haziran 2018 Salı 11:19
  • Selçuk Çetin, eğitimcilere Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde iftar verdi05 Haziran 2018 Salı 09:49
  • Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen iftar yemeğine yoğun ilgi vardı01 Haziran 2018 Cuma 13:22
  • Selçuk Çetin, Pursaklar Belediyesi’nin Geleneksel Ramazan Etkinliklerinin gerçekleştiği Şehit Salim Akgül Parkı’nda yaklaşık 2 bin kişiye hitap etti01 Haziran 2018 Cuma 10:17
  • Selçuk Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler Saray Mahallesini gezip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi31 Mayıs 2018 Perşembe 10:40
  • Selçuk Çetin, Saray’daki Kına Konağında verdiği 400 kişilik ikinci iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazileri ağırladı31 Mayıs 2018 Perşembe 10:37
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim