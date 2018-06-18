Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’den şehit ailelerine babalar günü ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Pati Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile birlikte Babalar Günü’nde sürpriz yaparak şehit ailelerini ziyaret etti.

Vatan uğruna can veren şehitlerin ailelerini yalnız bırakmayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, bu Babalar Gününde de Çukurca Şehidi Yunus Yılmaz ve Mardin Şehidi Rıfat Uç’un babalarını ziyaret edip özel günlerini kutladı. Başkan Çetin’e AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık da eşlik etti.

2004 yılında Mardin’de şehit olan Rıfat Uç’un babası Ahmet Uç’u iş yerinde ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Aziz şehidimizin yokluğunu hissettirmemek için Ahmet Beyi bu anlamlı günde ziyaret edip hem bayramlarını tebrik ettik hem de hayır duasını aldık. Bizi evladının yerine kabul etti. Rabbim şehitlerimizden razı olsun” dedi. 2011’de Hakkari Çukurca’da şehit olan Yunus Yılmaz’ın babası Hasan Yılmaz’ı da ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve beraberindeki heyet, “Babalar Gününde ve bayramda aziz şehitlerimizin emanetlerini yalnız bırakmadık. Rabbim ailelere sağlıklı ömür versin. Şehitlerimizden de razı olsun” diye konuştu. Ziyaretlerden memnun kalan şehit aileleri de AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık’a ziyaretten dolayı teşekkür etti.