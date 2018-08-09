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Pursaklar Belediye Spor; 2018-2019 Futbol Sezonu'nda hedefini şampiyonluk olarak belirledi

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Pursaklar Belediye Spor; 2018-2019 Futbol Sezonu'nda hedefini şampiyonluk olarak belirledi
Pursaklar Belediye Spor 2018-2019 Futbol Sezonu'na 6 Ağustos’ta kurban keserek başladı.

Yeni sezonda kadrosuna yapmış olduğu takviyelerle birlikte güçlü bir kadro oluşturan Pursaklar Belediye Spor yöneticileri ve futbolcuları başarı sözü verdiler. Geçen sezon kadroda olan 8 futbolcunun yanı sıra alt yapıdan katılan 3 oyuncu ve yeni transfer edilen 14 futbolcu ile antrenmanlara başlayan Pursaklar Belediye Spor, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Kulüp Başkanı Halil Turhan, teknik ekip ve sporcuların katılımıyla kesilen kurbanın ardından futbol takımı yeni sezon antrenmanlarına başladı. Başkan Halil Turhan yaptığı konuşmada teknik ekip ve sporculara yeni sezonda başarılar dileyerek “Hedefimiz Pursaklar’ı en iyi şekilde temsil edip hak ettiği yere ulaştırmak. Şu ana kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen Pursaklar Belediye Başkanız Sayın Selçuk Çetin’e kulübümüz adına teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bundan sonra da güzel başarılar elde edeceğiz” diye konuştu.

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