Pursaklar Belediyesi 2. Bahar Şenliği renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

Pursaklar Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 2. Bahar Şenliği renkli görüntülerle başlayıp unutulmaz anlara sahne oldu.

Şenliğin sabah saatlerinde ikinci baharlarına yürüyen dedeler ve neneler Umre ziyareti, Çanakkale, Bilecik gezisi ve Kızılcahamam tatili ile ödüllendirildi.

Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 12. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü bu sene de renkli görüntüle sahne oldu. 2 bin kişinin kayıt yaptırdığı yürüyüşe katılan dede ve neneler, Pusaklar Osman Bey Caddesi’nden Ayyıldız Özgürlük Parkına mehteran eşliğinde yürüdü. Yaşı geçkin ama gönlü genç olan vatandaşlara AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kaymakam İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ilçe protokolü de eşlik etti. Bir kilometrelik mesafede gerçekleşen 12. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü’ne katılanlar ise Umre ziyareti, Çanakkale, Bilecik gezisi ve Kızılcahamam tatili kazandı. Yapılan kura çekilişleri ile 2 aileye (4 kişiye) Umre ziyareti, 20 aileye Çanakkale, 20 aileye Birecik gezisi ve 40 kişiye de torunlarıyla birlikte Kızılcahamam kaplıca tatili hediye edildi.

Çetin “Amacımız aile bağını güçlendirmek ve sporu teşvik etmek”

Etkinliğin açılışında konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 12 yıldır bu organizasyonun devam ettiğini belirterek “Hem büyüklerimizin hem de küçüklerimizin istifade edebileceği bir proje ortaya koyduk. Buradaki amacımız dedelerin ve torunların arasındaki bağı korumaktır” dedi. Konuşmasının devamında Pursaklar’ın her geçen gün daha fazla tebessüm ettiğini kaydeden Başkan Çetin “İnanıyorum ki Pursaklar gelecekte Ankara’nın incisi halin gelecek. Sizler 24 Haziran’da bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Zeynep Yıldız “Bizlere ilham kaynağı oldular”

24 Haziran seçimlerinde AK Parti Ankara Milletvekili olan Zeynep Yıldız ise ilk ziyaretine Pursaklar’a yaparak “Genç bir milletvekili olarak bu etkinliklerde şu mesajı aldım; dedelerimiz ve ninelerimiz böyle yürüyorsa biz gençler çok daha azimli olmamız gerekiyor. Yaşlılarımızı bizlere ilham kaynağı oldu. Pursaklar 24 Haziran’da bize güçlü destek verdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizler de parlamentoda milletimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz inşallah” dedi.

2 bin dede ve neneye eşofman takımı hediye edilen 12. Geleneksel Dedeler ve Neneler 2. Bahar Yürüyüşünde yapılan kura çekilişiyle 2 aile Umre ziyareti, 20 aile Çanakkale, 20 aile Bilecik gezisi, 40 kişi de torunlarıyla birlikte Kızılcahamam’da kaplıca tatili kazandı. Yürüyüş sonrası tatil ve Umre ziyareti kazanan talihliler ise “Bizlere sahip çıkan, bu güzel hediyelerle bizleri ödüllendiren Belediye Başkanımız Selçuk Çetin’e teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun” diyerek duygularını ifade etti.