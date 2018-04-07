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Pursaklar Belediyesi 2017 yılı faaliyet raporu, Pursaklar Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi

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Pursaklar Belediyesi 2017 yılı faaliyet raporu, Pursaklar Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi
Pursaklar Belediye Meclisi 2018 yılı Nisan ayı meclis toplantısında 2017 yılı faaliyet raporunu görüştü.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 2017 yılı faaliyetlerini Pursaklar Belediye Meclisi üyelerine anlattı. Bir saat süren oturumda mimari projeler, kültür, eğitim, sanat, spor, alt yapı gibi belediyenin hizmet alanlarında yapılan faaliyetler değerlendirildi.

Başkan Çetin’in yaptığı sunumun ardından söz alan parti grup başkanvekilleri, faaliyet raporu hakkında görüş ve eleştirilerini sundu. Yöneltilen sorulara cevap veren Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı teşekkür konuşmasında, “Pursaklar’a yaptığımız hizmette hepimizin payı var. Bu süreçte katkı sunan, destek veren meclis üyelerimize, belediye personelimize ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Pursaklar için her geçen yıl daha fazla hizmet üretiyoruz. Bundan sonra da hizmet üretmeye, proje geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Faaliyet raporunun değerlendirilmesinin ardından yapılan oylamada 2017 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis üyeleri, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek Pursaklar’a yapılan hizmetlerde her zaman destek olacaklarını belirtti.

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