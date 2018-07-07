Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi'nde 12 kursiyer eğitimlerini tamamlayıp sertifika alarak iş hayatına ‘yardımcı anne’ olarak başladı

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi'nde devam eden mesleki eğitim kurslarına devam eden 12 kursiyer eğitimlerini tamamlayıp sertifika alarak iş hayatına ‘yardımcı anne’ olarak başladı.

Pursaklar Belediyesi ilçedeki binlerce kadına değişik alanlarda eğitim verip meslek ve sertifika sahibi yapmaya devam ediyor. Belediyenin hanım evlerinden biri olan Ayyıldız Hanım Evindeki mesleki eğitim kurslarına katılan 12 kursiyer 936 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayıp MEB onaylı sertifika aldı.

Sertifika alan hanımların birçoğu ‘yardımcı anne’ olarak iş hayatına atılıp kendi parasını kazanıp ev ekonomisine katkı sunmaya başladı. Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından sunulan çok sayıda kursa katılarak meslek sahibi olan Pursaklarlı hanımlar hem Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e hem de halk eğitim merkezi yetkililerine teşekkür etti.