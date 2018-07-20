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Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi'nde örgü kursuna katılan kursiyerler sertifikalarını aldılar

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Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi'nde örgü kursuna katılan kursiyerler sertifikalarını aldılar
Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi'nde devam eden örgü kursuna katılan kursiyerler 120 saatlik eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi oldu.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi yüzlerce kadına çok sayıda kursta eğitim hizmeti veriyor. Bu eğitimlerden biri olan örgü kursuna katılan kadınlar hırka, kazak ve şal örmeyi öğrenip el becerilerini geliştirdi. Aldıkları teorik eğitimlerle kursu başarıyla tamamlayan çok sayıda kursiyer, MEB onaylı sertifika aldı.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü el ele vererek bütün mahallelerdeki hanım evlerinde hanımlara sağlıktan spora, eğitimden kültüre her alanda hizmet vermeye devam ediyor.

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