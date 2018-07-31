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Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi, yeşil alan ve park ilaçlaması yaptı

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Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi, yeşil alan ve park ilaçlaması yaptı
Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ilçedeki park, refüj ve yeşil alanlarda bulunan ağaç, bitki ve mevsimlik çiçeklerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Pursaklar’da yüzlerce dönümlük yeşil alan, park ve refüjlerde ilaçlama çalışması yapan Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, park, refüj ve yeşil alanlar ile kaldırımlarda bulunan ağaçları hastalık ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama yaptı.

Yeşili ve doğayı koruduklarını belirten yetkililer, özellikle yaz döneminde yaprak biti, thrips, kırmızı örümcek, külleme ve tüm yabancı otlara karşı ilaçlama yaparak temiz bir ilçe görünümünü korumak için büyük gayret gösteriyor. Yapılan ilaçlamalar sayesinde bitkiler daha yeşil ve sağlıklı görünüm kazanmış oluyor.

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