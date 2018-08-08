Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda 08.08.2018 tarihi için 27 çiftin nikahı kıyıldı

Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, özel tarihlerden biri olan 08.08.2018’de 27 çiftin nikahını kıydı.

Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğu 8 Ağustos 2018’i fırsat bilen nişanlı çiftler için bir günde 14 saati aşkın mesai yaptı. Bu özel tarihi kaçırmak istemeyen nişanlı çiftler, günler öncesinden Pursaklar Belediyesi’ne başvurarak evlenmek istediklerini beyan edip randevu alarak nikâh masasına oturdu.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve evlendirme memurları nişanlı çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak gün boyu mesai yaptı. Pursaklar Belediyesi’nde ve düğün salonlarında düzenlenen nikâh merasimlerinde 27 çift ‘evet’ diyerek mutluluklarını taçlandırdı. Özel tarihleri fırsata çeviren nişanlı çiftlere belediyenin hediyesi olarak Kur’an-ı Kerim hediye edildi.