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Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mart ayında başlatmış oldukları çalışmaların birçoğunu tamamlayıp alt ve üst yapıyı yeniledi

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Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mart ayında başlatmış oldukları çalışmaların birçoğunu tamamlayıp alt ve üst yapıyı yeniledi
Pursaklar'da Mart ayında bin 618 ton asfalt serimi ve bin 50 metre imar yolu çalışması yapıldı.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mart ayı içerisinde çok sayıda sokağın asfalt yama işini tamamlayıp, ihtiyaç olan bölgelerde yeni imar yolları açıp kaldırım yenilemesi yaptı. Kış mevsiminin ardından bozulan yol, kaldırım ve asfaltların bakım onarımı çalışmalarını hızlandıran ekipler, başlatmış oldukları bordür tamirleri, engelli rampaları, park malzemelerinin yapımını, okulların tadilatlarını, kaldırımların yenilemesi, asfalt serimi gibi birçok işi tamamladı.

Hızla büyüyen ilçenin ihtiyaçlarını kısa sürede gidererek takdir toplayan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü her gün yaklaşık 40 ila 45 noktada çalışma yürütüyor. Bu titiz çalışmalar ile Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli'yi kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet veriliyor. Mart ayında 42 sokağın çalışmasını tamamlayan Fen İleri Müdürlüğü ekipleri, bin 618 ton asfalt serimi yaparken, bin 50 metre imar yolu çalışmasını da tamamladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının da fiziki ihtiyaçlarını karşılayan belediye, çok sayıda engelli rampası, metrelerce kaldırım ve bordür çalışması, yeni halı sahalar, parklar yaptı. 

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