Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mart ayında başlatmış oldukları çalışmaların birçoğunu tamamlayıp alt ve üst yapıyı yeniledi

Pursaklar'da Mart ayında bin 618 ton asfalt serimi ve bin 50 metre imar yolu çalışması yapıldı.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mart ayı içerisinde çok sayıda sokağın asfalt yama işini tamamlayıp, ihtiyaç olan bölgelerde yeni imar yolları açıp kaldırım yenilemesi yaptı. Kış mevsiminin ardından bozulan yol, kaldırım ve asfaltların bakım onarımı çalışmalarını hızlandıran ekipler, başlatmış oldukları bordür tamirleri, engelli rampaları, park malzemelerinin yapımını, okulların tadilatlarını, kaldırımların yenilemesi, asfalt serimi gibi birçok işi tamamladı.