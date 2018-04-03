Pursaklar Belediyesi hanım evleri üyeleri bowling oynayıp stres attı

Pursaklar Belediyesi hanım evlerindeki çocuk gelişimi, pastacılık, ahşap boyama, örgü, çini ve takı kurslarına katılan kadınlar Anteras’ta bowling oynayıp stres attı.

Pursaklar Belediyesi hanım evleri ndeki kurslardan faydalanan kadınlar, arta kalan zamanlarını gezi ve eğlence ile değerlendirdi. Birçok kursun yer aldığı hanım evlerinde, kursiyerler için kültür ve eğlence gezileri de düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen gezi programı kapsamında Etlik Antares’e götürülen kadınlar, buradaki birçok aktiviteden faydalandı. O

yun salonlarında bowling oynayarak eğlencenin keyfini çıkartan kadınlar, yorgunluklarını ise Ankara’nın yöresel lezzetlerini tattıkları yemekte attı. Atneras’ı ilk defa gezen kadınlar ise Ankara’nın güzelliklerini keşfetmenin mutluluğunu yaşadı. Belediyenin bu tür hizmetler vermesinin kendileri için önemli olduğunu belirten hanımlar, “Pursaklar Belediyesi sayesinde birçok geziye katılıp Ankara’nın güzelliklerini keşfediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bize değer veriyorlar, çok mutluyuz” diyerek duygularını ifade etti.