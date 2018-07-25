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Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri yeni açtığı kurslar ile hizmet vermeye devam ediyor

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Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri yeni açtığı kurslar ile hizmet vermeye devam ediyor
Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri yaz mevsiminde de dikiş, diksiyon, drama, F klavye gibi birçok kursu başlatarak yüzlerce üyesine hizmet verecek.

Yıllardır binlerce üyeye hizmet veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda hizmet verip binlerce kadının hayatına dokunup tebessüm ettirdi. Yaz mevsiminde de çalışmalarına devam eden hanım evlerinde çok sayıda kurs açıldı. Kurslar arasında dikiş, diksiyon, drama, F klavye, karakalem resim çalışması, miyoki takı kursları, dekoratif ahşap süsleme, Kur’an eğitimi, değerler eğitimi dikkat çekiyor.

Ayyıldız Hanım Evi, Hüma Sultan Hanım Evi, Altınova Hanım Evi, Saray Hanım evinde yüzlerce üye yaz mevsiminde bu kurslara katılarak hem meslek sahibi hem de MEB onaylı sertifika sahibi olacak. Ağustos ayında da yeni kursların açılması bekleniyor. Bu tür kurslardan faydalanmak isteyen hanımlar, Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerine başvurabilecek.

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