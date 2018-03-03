  • BIST 116.859
  • Altın 161,892
  • Dolar 3,8162
  • Euro 4,7035
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde “Cilt bakımı ve sağlıklı cildin özellikleri” konusu uygulamalı olarak anlatıldı

»
Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde “Cilt bakımı ve sağlıklı cildin özellikleri” konusu uygulamalı olarak anlatıldı
Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde düzenlenen programlarda kadınlara yönelik faaliyetler yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hafta ise “Cilt bakımı ve sağlıklı cildin özellikleri” konusu uygulamalı olarak anlatıldı.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde Güzellik Uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda kadınlara, sağlıklı cilt bakımı konusunda bilgiler verilerek uygulama yapıldı. Cildi korumanın yolları, herhangi bir olumsuzluk karşısında alınması gereken önlemler ve atılması gerekli adımlar konusunda kadınlar bilgilendi.

Saç ve cilt konusunda kadınların karşılaşacakları problemleri ve izlemeleri gereken yolları anlatan güzellik uzmanları “Cilt ve saç konusunda karşılaşılan problemlerde ilk başvuracağımız yer doktorlar olmalı. Ondan sonra da kozmetik ürünler yerine bitkisel ürünler tercih edilmelidir. Saçımızı ve cildimizi kozmetik ürünlerle bozmamak gerekir” diye uyardı. Maske uygulaması da yapan güzellik uzmanları, cilt bakımının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı olarak anlattı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi ve KETEM işbirliğiyle düzenlenen seminerler devam ediyor21 Şubat 2018 Çarşamba 09:56
  • Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programını başlattı20 Şubat 2018 Salı 11:29
  • Tepekule İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nde “Kadın ve Hukuk” konulu seminer düzenlendi17 Şubat 2018 Cumartesi 11:54
  • Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı başlatıyor16 Şubat 2018 Cuma 11:05
  • Sincan Belediyesi her hafta “Mutlu Aile Sağlıklı Gelecek” isimli seminer düzenliyor15 Şubat 2018 Perşembe 11:46
  • Ayşe Hanım, Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi’nde okuma hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor13 Şubat 2018 Salı 10:23
  • Kişisel Gelişim Uzmanı Ayşe Parlar’ın “Çocuk ve anne” konulu programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi12 Şubat 2018 Pazartesi 11:33
  • Ayyıldız Hanım Evi Çocuk Gelişimi Kursiyerleri Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti12 Şubat 2018 Pazartesi 11:02
  • Çankaya Belediyesi’nin Çankaya Evleri’nde verdiği eğitimlerden biri olan Sağlıklı Beslenme dersine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor11 Şubat 2018 Pazar 11:22
  • Pursaklar Belediyesi hanım evleri üyelerinden Mehmetçik’e anlamlı bir destek geldi08 Şubat 2018 Perşembe 11:32
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim