Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde “Cilt bakımı ve sağlıklı cildin özellikleri” konusu uygulamalı olarak anlatıldı

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde düzenlenen programlarda kadınlara yönelik faaliyetler yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hafta ise “Cilt bakımı ve sağlıklı cildin özellikleri” konusu uygulamalı olarak anlatıldı.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri nde Güzellik Uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda kadınlara, sağlıklı cilt bakımı konusunda bilgiler verilerek uygulama yapıldı. Cildi korumanın yolları, herhangi bir olumsuzluk karşısında alınması gereken önlemler ve atılması gerekli adımlar konusunda kadınlar bilgilendi.

Saç ve cilt konusunda kadınların karşılaşacakları problemleri ve izlemeleri gereken yolları anlatan güzellik uzmanları “Cilt ve saç konusunda karşılaşılan problemlerde ilk başvuracağımız yer doktorlar olmalı. Ondan sonra da kozmetik ürünler yerine bitkisel ürünler tercih edilmelidir. Saçımızı ve cildimizi kozmetik ürünlerle bozmamak gerekir” diye uyardı. Maske uygulaması da yapan güzellik uzmanları, cilt bakımının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı olarak anlattı.