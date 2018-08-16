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Pursaklar Belediyesi Hizmet Binası yakın zamanda açılacak

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Pursaklar Belediyesi Hizmet Binası yakın zamanda açılacak
Dış cephesi tamamlanan Pursaklar Belediyesi Hizmet Binasının iç tasarımı, birimlerin yeleri, elektrik, su ve doğal gaz tesisatı çalışmaları devam ediyor.

Giderek nüfusu artan Pursaklar’da vatandaşın işlerini tek bir merkezde yapabilmesi için yeni bir hizmet binası inşaatında sona gelindi. Her geçen yıl büyüyen ve hizmet alanı genişleyen Pursaklar’da yeni bir hizmet binası Emek Caddesi üzerinde yapıldı.  7 bin 500 metre kare alan üzerine 10 kat olarak inşa edilen Belediye Hizmet Binası hızla yükseliyor. Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimlerin aynı binada toplanacağı, meclis, encümen ve grup toplantılarının geniş solanlarda yapılabileceği, 160 kişilik konferans salonlarının bulunduğu, 200 kişilik yemekhanenin yer aldığı, 50 araçlık kapalı ve 150 araçlık açık otoparkın bulunduğu yeni belediye hizmet binası, büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan Belediye Hizmet Binası projesinin en az 50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceği öngörülüyor. İller Bankası kredisi ile yapılan Belediye Hizmet Binası’nın bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Vatandaşın işi kolaylaşacak

İnşaat hakkında değerlendirme yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin şunları söyledi: “Belediye Hizmet Binamız ön görülen sürede inşallah tamamlanacak. Dış cephe kaplamalarının çoğu tamamlandı. İçerideki ince işçilik devam ediyor. Birimlerimiz hizmet verecekleri alanlar, elektrik tesisatları, boya badana gibi çalışmalarda büyük mesafe kat edildi. Belediye hizmetlerinin tek merkezde verilmesi için hemşerilerimizin yoğun talebi vardı. Birkaç noktada hizmet binamız bulunuyor. İnşallah bunların çoğunu bir merkeze toplayarak hemşerilerimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Nüfusumuz her geçen gün artıyor. İlçemizde 150’bine yakın yaşayan nüfus var.”

200 araçlık otoparkı bulunuyor

Pursaklar Belediyesi Hizmet Binasında; belediyenin tüm müdürlükleri ile encümen ve meclis toplantı-grup odaları, 160 kişilik konferans salonu, 200 kişilik yemekhane, 50 araçlık kapalı, 150 araçlık açık otopark ve büyük bir arşiv yer alıyor. Selçuklu-Türk mimari tasarım unsurları esas alınarak inşa edilen Belediye Hizmet Binası 2018 sonlarına doğru tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

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