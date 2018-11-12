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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerleri sosyal sorumluluk projesiyle yüzleri güldürüyor

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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerleri sosyal sorumluluk projesiyle yüzleri güldürüyor
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerleri güçlerini birleştirerek ihtiyaç sahibi bir aileye yardım edip yüzleri güldürdü.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Pursaklar’da ikamet eden ihtiyaç sahibi bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayıp, evdeki 10 aylık bebek ve 14 yaşındaki çocuğa da mama, bez, ıslak mendi, kıyafet, oyuncak, yatak, çalışma masası, dolap ve mutfak erzakı gibi ihtiyaç malzemeleri alıp hediye etti. Her yıl yeni sosyal sorumluluk projeleri geliştiren belediyenin Tebessüm Çarşısı ve hanım evleri üyeleri, imkânlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerini tespit edip, onlara yardım eli uzatarak yüzleri güldürüyor. 

Hüma Sultan Hanım Evi Bilgisayar Kursu öğrencisi Özlem Ören’in başlattığı sosyal sorumluluk projesine diğer arkadaşları da destek vererek alınan malzemeler aileye teslim edildi. Öztürk ailesi ise bu duyarlılıktan dolayı hem hanımlara hem de Pursaklar Belediyesi’ne teşekkür etti.

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