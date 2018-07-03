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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde 18 kursiyer kuaförlük sertifikası aldı

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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde 18 kursiyer kuaförlük sertifikası aldı
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde devam eden kuaförlük kursuna katılan 18 kursiyer daha eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi oldu.

Pursaklar Belediyesi ilçedeki binlerce kadına çok sayıda kursta eğitim vermeye ve meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Bu eğitimlerden biri olan kuaförlük kursu 432 saat sürdü. Kursa katılan hanımlar eğitimlerini başarıyla tamamlayıp MEB onaylı sertifika aldı.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü el ele vererek ilçedeki vatandaşları tebessüm ettirmeyi sürdürüyor. Sertifikalarını alan ve sunulan hizmetlerden memnun kalan hanımlar Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

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