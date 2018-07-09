Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde açılan kursları tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldılar

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde devam eden işaret dili, örgü, kurdele nakışı, giyim ve çocuk gelişimi gibi çok sayıda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika aldı.

On parmağında on marifet olan hanımlar aldıkları sertifikalarla yeni meslek sahibi olmanın heyecanını yaşadı.

Pursaklar Belediyesi’nin en fazla üyeye sahip hanım evi olan Hüma Sultan’da onlarca kursta eğitim veriliyor. Şimdiye kadar bu kurslara katılan binlerce hamım sertifika sahibi oldu. Hüma Sultan Hanım Evinde devam eden işaret dili, örgü, kurdele nakışı, giyim, dikiş, çocuk gelişimi, miyoki takı kurslarına katılan 173 kadın eğitimlerini başarıyla tamamlayıp MEB onaylı sertifika aldı.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından sunulan çok sayıda kursa katılarak meslek sahibi olan Pursaklarlı hanımlar yeni meslekler edinip kendi işlerini kurmanın heyecanını yaşadı. Kendilerine sunulan imkan ve hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e ve halk eğitim merkezi yetkililerine teşekkür etti.