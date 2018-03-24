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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde bilgisayar kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldı

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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde bilgisayar kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldı
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde bilgisayar kursuna katılan kadınlar, 160 saatlik eğitimlerini başarı ile tamamlayıp MEB onaylı sertifikalarını aldı.

Teknolojiyi yakından takip eden Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri kendilerini geliştirmeye ve meslek sahibi olmaya devam ediyor. Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda eğitim alan kadınlar, teknolojiyi daha verimli ve etkili kullanmak için bilgisayar kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. 

Çok sayıda üyesi ile ilçede önemli hizmetlere imza atan Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi 160 saatlik bilgisayar kursuna katılan 20 hanım daha eğitimlerini başarı ile tamamlayıp MEB onaylı sertifikalarını aldı. İngilizce, Arapça, bilgisayar, tezhip, iğne oyası, çocuk gelişimi gibi kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, hem sertifika sahibi oluyor hem de yeni meslekler ediniyor. Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin bugüne kadar ortaklaşa yürüttüğü kurslara katılan binlerce kadın hem sertifika hem de meslek sahibi oldu.

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