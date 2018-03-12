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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde düzenlenen seminerde öfke kontrolü masaya yatırıldı

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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde düzenlenen seminerde öfke kontrolü masaya yatırıldı
Belediyenin psikoloğu Beyzanur Yıldız “Öfke anında soğukkanlı ve sakin davranmak önemlidir” dedi.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde kurum psikoloğu Beyzanur Yıldız tarafından verilen “Öfke Kontrolü” konulu bir seminerde “Öfke nedir?”, “Öfke ne zaman problem haline gelir?” “Tedavi yöntemleri nelerdir?” “Öfke kontrolü için uygulanabilecek pratik teknikleri nelerdir?” gibi sorula cevap arandı. Psikolog Beyzanur Yıldız, yaptığı sunumda öfke ile şiddetin aynı olmadığını belirtti. Öfkenin doğal bir duygu olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Öfkelenmek şiddetle aynı anlama gelmemelidir. Duygularınızı açıkça ifade edebiliyor ve sorumluluklarınızı biliyorsanız, olumsuz duygularınızı da karşı tarafa sağlıklı bir şekilde aktarabilirsiniz” dedi.

Öfke kontrolünü sağlamanın yollarını da anlatan Beyzanur Yıldız, öfkenin altında yatan gerçek düşüncenin tespit edilmesi, bulunulan ortamın terk edilmesi, birkaç dakika düşündükten sonra konuşulması gerektiği, açık havada yürüyüş yapılması, egzersiz yapılması, dikkatin başka şeylere çevrilmesi, rahatlama ve farkındalık oluşturmak, soğukkanlı ve sakin davranmanın önemli olduğunu kaydetti. Kadınların sorularını da cevaplayan Beyzanur Yıldız, öfke ve hastalıklar, vücuttaki etkileri, öfkeyi kontrol etme şekilleri, tedavi yöntemleri konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi.

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