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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde uygulamalı cilt bakımı eğitimi verildi

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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde uygulamalı cilt bakımı eğitimi verildi
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde düzenlenen cilt bakımı ve kuaförlük kursuna kadınlara uygulamalı olarak cilt bakımı yapıldı.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde, güzellik uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda kadınlara, sağlıklı cilt bakımı konusunda bilgiler verilerek uygulama yapıldı. Cildi korumanın yolları, herhangi bir olumsuzluk karşısında alınması gereken önlemler ve atılması gereken adımlar konusunda kadınlar bilgilendirildi. Saç ve cilt konusunda kadınların karşılaşacakları problemleri ve izlemeleri gereken yolları anlatan güzellik uzmanları “Cilt ve saç konusunda karşılaşılan problemlerde ilk başvuracağımız yer doktorlar olmalı. Ondan sonra da kozmetik ürünler yerine bitkisel ürünler tercih edilmelidir. 

Saçımızı ve cildimizi kozmetik ürünlerle bozmayınız” uyarısında bulundu. Maske uygulaması da yapan güzellik uzmanları, cilt bakımının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı olarak anlattı. Mutluluk haftasına denk gelen programlarda kadınlara ücretsiz cilt bakımı hediye edildi.

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