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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evlerinde eğitim seferberliğini sürdürüyor

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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evlerinde eğitim seferberliğini sürdürüyor
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evindeki çocuk gelişimi ve bilgisayar kurslarına katılan 37 hanım, eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldı.

Pursaklar Belediyesi hanım evlerinde eğitim seferberliğini sürdürüyor. Belediyenin sunmuş olduğu imkânlardan faydalanarak onlarca kursa katılan kadınlar, özverili çalışmaları ve gösterdikleri gayretlerle yeteneklerini keşfedip, meslek sahibi oluyor. Kişisel gelişimden mesleki kurslara kadar birçok konuda ücretsiz hizmet alan hanımlar, katıldıkları kursları başarıyla tamamlayarak MEB onaylı sertifika sahibi oluyor.

Bu kapsamda Hüma Sultan Hanım Evinde lise ve dengi okul mezunları için açılan 380 saatlik okul öncesi gelişimi ve eğitimi kursunu tamamlayan 24 kişi ile 163 saatlik bilgisayar işletmenliği kursunu tamamlayan 13 kişi MEB onaylı sertifika aldı. Sunulan hizmetlerden memnun kalan kadınlar, Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’ne teşekkür etti.

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