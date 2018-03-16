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Pursaklar Belediyesi kadroya geçecek personelin sınavına başladı

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Pursaklar Belediyesi kadroya geçecek personelin sınavına başladı
Pursaklar Belediyesi 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuruları kabul edilen personelin uygulamalı sınavına başladı.

696 sayılı KHK ile Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterleri taşıyan ve başvuruları kabul edilen belediye personeli için sınav başladı. Belediye bünyesinde hizmet veren 400’ün üzerinde taşeron işçi, uygulamalı sınava tabi tutuluyor.

6 kişilik sınav komisyonu tarafından adaylara yaptıkları iş ve genel kültür soruları yöneltiliyor. Sınava giren işçiler yöneltilen soruların yaptıkları işle alakalı olmasından dolayı memnun kaldıklarını ifade etti.Pursaklar Belediyesi sınavları 21 Mart’a kadar tamamlamayı planlıyor. 

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