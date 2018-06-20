Pursaklar Belediyesi Kına Konağı Saray Mahallesi'nde hizmete açıldı

Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından Selçuklu Türk mimari unsurlarına göre tasarlanan Kına Konağı tamamlandı. Saray Mahallesi'nde hizmete açılan konak ilk olarak Şehit aileleri ile gazileri ağırladı.

Düğün ve kına gecelerinde kullanılmak üzere hazırlanan Kına Evinin inşaatı tamamlanarak çevre düzenlemesi yapılıp hizmete açıldı. Zemin kaplama, duvar döşemeleri, ses sistemleri tamamlanan ve masa sandalyesi yerleştirilen Kına Konağı, 670 metre kare alan üzerine tek kat olarak inşa edildi. 420 metre kare oturma alanına sahip olan Saray Kına Evi içinde mutfak, servis alanları, sanatçı odası, tekniker odası ve büyük bir salon yer alıyor. Türk ve modern mimari unsurlarına göre tasarlanan Kına Evi vatandaşların mutluluklarına ev sahipliği yapacak.