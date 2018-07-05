Pursaklar Belediyesi, ‘Köylü Pazarı’ olarak bilinen Üretici Pazarını hayata geçiriyor

Pursaklar Belediyesi sebze üreticilerini sevindirecek bir adım atarak halk arasında ‘Köylü Pazarı’ olarak bilinen Üretici Pazarını hayata geçiriyor.

Halk arasında “Köylü Pazarı” olarak da bilinen üretici pazarı, Kapalı Salı Pazarında kurulacak. Doğal ürünlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan pazarlar bilinçli tüketicilerin de en uğrak noktalarından biri haline geliyor. “Bilinçli tüketici, sağlıklı yaşam” sloganıyla üretici pazarını hayata geçiren Pursaklar Belediyesi son yıllarda artan hormonlu ürün tartışmalarını ve vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini geride bırakacak bir adım attı. Üreticiyi aracısız bir şekilde tüketiciyle buluşturacak olan Pursaklar Belediyesi, vatandaşın organik ürünler tüketmesini sağlayacak. Böylelikle köylerde üretilen ürünler Pursaklar Belediyesi’nin kuracağı köy ürünleri pazarlarında direk tüketiciyle buluşacak. Dalından yeni koparılmış sebze ve meyveler Pursaklar’daki üretici pazarında halka arz edilecek. Küçük çapta üretim yapan üretici sertifikalı köylülerin kendi tarlalarında yetiştirdikleri ürünlerin satıldığı pazarların, bilinçli tüketicilerden büyük ilgi görmesi bekleniyor. Üretici pazarımız her hafta Cuma günleri Kapalı Salı Pazarında kurulacak. Aracısız bir şekilde tüketiciye ulaşacak olan ürünlerin yer alacağı üretici pazarındaki ürünlerin fiyatlarının daha düşük olması bekleniyor. Böylece vatandaşlar hem daha sağlıklı hem de daha ucuz sebze ve meyve satın alabilecek.

“Sağlıklı ürün tüketmek için üzerimize düşeni yapacağız”

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, diğer esnafları da gözeterek hemşerilerinin doğal ürün tüketmeleri için gayret ettiklerini belirtip “Belediye olarak doğal sebze ve meyve üreten hemşerilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istedik. Pazarlar sayesinde hem küçük üretici kazanıyor hem de hemşerilerimiz daha sağlıklı ürünler tüketmiş oluyor. Hemşerilerimizin daha sağlıklı ürünler tüketmeleri için üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz” dedi. Üretici pazarında aynı zamanda el ürünlerinin satışı da yapılacak. Ancak haldeki ürünler bu pazarlara sokulmayacak. Üretici pazarından faydalanmak isteyenler Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile irtibata geçip tezgah açabilecek.