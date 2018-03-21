Pursaklar Belediyesi kültür gezileri kapsamında ilçedeki şehit aileleri ile gazilere Kızılcahamam ve Çamlıdere’yi gezdirdi

Yaptığı çalışmalar ve özgün projelerle Türkiye’ye örnek olan Pursaklar Belediyesi, kültür gezileriyle Pursaklar halkını tarihle, tarihi şehirlerle, kültürel zenginlikle, turistik mekanlarla buluşturdu.
İstanbul, Çanakkale, Şanlıurfa, Konya, Bursa gibi şehirlere düzenlenen gezilerle Türkiye’nin güzelliklerini yerinde görme imkanı bulan Pursaklar halkı 2017’de olduğu gibi 2018’de de gezilere devam ediyor. Bu kapsamda yapılan Ankara içi gezilere bu kez şehit aileleri ve gaziler katıldı. Belediyenin otobüsleriyle Kızılcahamam ve Çamlıdere’yi gezen şehit yakınları ile gaziler keyifli bir gün geçirdi. Vatandaşlara gittikleri yerde hem Pursaklar Belediyesi’nin hem de Kızılcahamam Belediyesi’nin ikramları oldu. Rehber eşliğinde iki ilçeyi gezen şehit yakınları ve gaziler Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e sunduğu hizmet ve imkanlardan dolayı teşekkür etti. Her yıl binlerce kişinin kayıt yaptırdığı ve kura ile belirlendiği şehir dışı kültür gezileri Nisan 2018’de tekrar başlayacak. Gezilerin başvuru duyurusu belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından vatandaşlara bildirilercek.
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