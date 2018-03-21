Pursaklar Belediyesi kültür gezileri kapsamında ilçedeki şehit aileleri ile gazilere Kızılcahamam ve Çamlıdere’yi gezdirdi

Sosyal ve kültürel belediyecilikte öncü olmaya devam eden Pursaklar Belediyesi, eğitimden kültüre, sanattan spora, alt yapıdan üst yapıya hemen her alanda hizmet vererek ilçeyi Tebessüm Şehri haline getirip vatandaşı tebessüm ettirdi.

Yaptığı çalışmalar ve özgün projelerle Türkiye’ye örnek olan Pursaklar Belediyesi , kültür gezileriyle Pursaklar halkını tarihle, tarihi şehirlerle, kültürel zenginlikle, turistik mekanlarla buluşturdu.