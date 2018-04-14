Pursaklar Belediyesi, kültür gezilerine bu yıl da Çanakkale ile devam ediyor

Düzenlenen kültür gezileri ile Pursaklar halkı tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı’nın yazıldığı toprakları yerinde görüyor.

Vatandaşlara Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görmelerini sağlayan Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü , gezilerden sinemaya, tiyatrodan pikniğe bir dizi etkinlik düzenliyor. Her yıl binlerce insanı Türkiye’nin birçok şehrine götüren Pursaklar Belediyesi , bu yıl Pursaklar’ı adeta Çanakkale ’ye taşıyacak. Bir taraftan kayıtları devam eden kültür gezisi için ilk kura çekildi ve 45’şer kişiden oluşan ilk kafile Çanakkale’yi gezdi. Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı ’nı yerinde gören Pursaklar halkı ecdadına duyduğu minneti dualarla ifade etti.