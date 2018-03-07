Pursaklar Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü oldu

Pursaklar’ın gururu Batuhan Yüksel, Gaziantep’te düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında 3’üncü olarak bronz madalya kazandı.

Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası nda Pursaklar Belediyesi’ni başarıyla temsil eden Batuhan Yüksel, 77 kilo sıkletinde ilk kaz katıldığı bu turnuvada koparmada 130 kilo, silkmede 161 kilo, toplamda ise elde ettiği 291 kilo ile 51 rakibini geride bırakıp Türkiye 3’üncüsü oldu. 33 ilden 73 kulüp ve 510 sporcunun katıldığı müsabakada Pursaklar Belediyesi’ni 4 sporcu temsil etti. Türkiye üçüncüsü olan Batuhan Yüksel, yaş kategorisine göre rakiplerinden daha küçük olmasına rağmen, birinci ve ikinciliği elde eden dünya ve olimpiyat şampiyonu rakiplerine karşı üstün performans sergileyip bronz madalya ile Pursaklar’a döndü. Pursaklar’ı başarıyla temsil eden Batuhan Yüksel ve Hocası Murat Akyüz’ü tebrik eden Pursaklar Belediyesi Spor Koordinatörü Salih Yergin, “Sporcularımızın gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Elimizden gelen desteği sağlıyoruz.

Kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki müsabakalarda da başarılar diliyorum. Halter branşında Pursaklar çok önemli bir gelişme sağlayacaktır. Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin’e de çalışmalarımıza verdiği destekler için minnettarız” dedi.