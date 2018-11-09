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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları, minik öğrencileri Kızılay eğitiminde

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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları, minik öğrencileri Kızılay eğitiminde
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları, minik öğrencileri Kızılay hakkında bilgilendirmek üzere Türk Kızılay Etimesgut Şubesini götürerek burada eğitim verdi.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara adab-ı muaşeret eğitimi veren Nezaket Okulları, minikleri Kızılay hakkında bilgilendirmeyi ihmal etmedi.

Kızılay Haftası'nda çocuklara verilen eğitimlerde Türk Kızılay’ının ne olduğu, nasıl çalıştığı, hangi alanlarda hizmet ettiği ve halkın Kızılay'a nasıl destek olacağı anlatıldı. Bu kapsamda Türk Kızılayı Etimesgut Şubesini ziyaret eden miniklere uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar anlatıldı.

Aldıkları eğitimlerden sonra kendileri için özel hazırlanan gösterileri de izleyen minikler, hem eğlendi hem de öğrenerek birer Türk Kızılay’ı gönüllüsü oldu. Yardımseverlik ve paylaşma konusunda duyarlılık gösteren Nezaket Okulu öğrencileri hep birlikte, “Tüm sevimliliğimizle siz büyüklerimizin dikkatini çekip duyarlılık oluşturmak istedik. Yardıma ihtiyacı olanlar için sizler de duyarsız kalmayıp en yakın Türk Kızılay şubesi ile iletişim kurun” mesajı verdi.

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