​Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri hayvanlara karşı merhametli olunması konusunda eğitim alıyor

Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara hayvanlara karşı merhametli olunması konusunda eğitim veriliyor.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri adına yakışır eğitimler alıp, önemli davranışlar sergiliyor. 2001’den beri Pursaklar Belediyesi bünyesinde eğitim veren Nezaket Okullarında adab-ı muaşeret eğitimleri alan 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar şimdi de hayvanlara karşı merhametli olunması konusunda eğitim aldı. Bu eğitimleri alan minikler, hangi hayvanın hangi yiyeceği tükettiğini öğrendi.

Özellikle kış ve yaz mevsimlerinde hem soğuk hem de aşırı sıcaklarda hayvanlara yem, su, süt ve yiyecek verilmesi gerektiğini öğrenen minikler, topluma da duyarlılık mesajı veriyor. Yaptıkları resim ve maket çalışmalarıyla eğitimlerini kalıcı hale getiren Nezaket Okulu öğrencileri, uygulamalarıyla da örnek davranışlarına devam edecek.