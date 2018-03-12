  • BIST 118.529
  • Altın 161,855
  • Dolar 3,8233
  • Euro 4,7069
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un Tacettin Dergâhında ki evini ziyaret etti

»
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un Tacettin Dergâhında ki evini ziyaret etti
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy’un Tacettin Dergâhında ki evini ziyaret etti.

Türkiye’nin ilk ve tek projelerinden biri olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri adab-ı muaşeret eğitimlerinin yanı sıra milli ve manevi değerlerini de öğreniyor.

4 ila 6 yaş arasındaki çocukların eğitim gördüğü Nezaket Okulu öğrencileri İstiklal Marşının kabulünün 97. Yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un evini ziyaret etti. Mehmet Âkif Ersoy’un Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini yazdığı müzeye dönüştürülmüş Ankara evini yakından gören miniklere İstiklal Marşı hakkında bilgi verildi. Heyecanlı bakışlarla evi gezen öğrenciler, müzede sergilenen Mehmet Akif Ersoy’a ait fotoğraf, cep saati, gözlük, tesbih gibi hatıraları yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede ki çok sayıda marketi denetledi28 Şubat 2018 Çarşamba 11:45
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligini bitimine bir hafta kala Bolu Belediyesi’ni 3-1 mağlup ederek Play Off’u garantiledi28 Şubat 2018 Çarşamba 10:48
  • 6. Geleneksel Pursaklar Kayak Şenliği Ilgaz’da düzenlendi22 Şubat 2018 Perşembe 09:29
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Kahramankazan’ı 3-1 mağlup ederek puanını 52’ye yükseltti19 Şubat 2018 Pazartesi 09:38
  • Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri hem acil durum araçlarını hem de acil durum numaralarını öğreniyor17 Şubat 2018 Cumartesi 12:28
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 22. Hafta İBA Kimya TED Ankara Kolejlileri 3-2 mağlup ederek puanını 49’a yükseltti16 Şubat 2018 Cuma 10:23
  • Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvuran 14 çiftin nikâhı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kıyıldı15 Şubat 2018 Perşembe 10:24
  • Pursaklar Belediyesi'nin Emek Caddesi üzerinde yapılan Belediye Hizmet Binası inşaatı hızla tamamlanıyor13 Şubat 2018 Salı 09:17
  • Başkan Çetin, yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup Bayrak hediye etti12 Şubat 2018 Pazartesi 10:41
  • Pursaklar Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi09 Şubat 2018 Cuma 10:53
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim