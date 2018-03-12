Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un Tacettin Dergâhında ki evini ziyaret etti

Türkiye’nin ilk ve tek projelerinden biri olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri adab-ı muaşeret eğitimlerinin yanı sıra milli ve manevi değerlerini de öğreniyor.
4 ila 6 yaş arasındaki çocukların eğitim gördüğü Nezaket Okulu öğrencileri İstiklal Marşının kabulünün 97. Yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un evini ziyaret etti. Mehmet Âkif Ersoy’un Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini yazdığı müzeye dönüştürülmüş Ankara evini yakından gören miniklere İstiklal Marşı hakkında bilgi verildi. Heyecanlı bakışlarla evi gezen öğrenciler, müzede sergilenen Mehmet Akif Ersoy’a ait fotoğraf, cep saati, gözlük, tesbih gibi hatıraları yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.
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