Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un Tacettin Dergâhında ki evini ziyaret etti

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy’un Tacettin Dergâhında ki evini ziyaret etti.

Türkiye’nin ilk ve tek projelerinden biri olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri adab-ı muaşeret eğitimlerinin yanı sıra milli ve manevi değerlerini de öğreniyor.